هواوي في ورطة جديدة بسبب “الجيش الصيني”

2019/06/27 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ذكرت وكالة بلومبرغ، أن عدة موظفين من شركة “هواوي تكنولوجيز” تعاونوا مع أفراد من القوات المسلحة الصينية في 10 مشروعات أبحاث على الأقل، خلال العشر سنوات الأخيرة.وقالت بلومبرغ إن موظفين في هواوي تعاونوا مع أعضاء من مختلف أجهزة جيش التحرير الشعبي الصيني في مشروعات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الاتصالات اللاسلكية.ونفى […]

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