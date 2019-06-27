2019/06/27 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس حقق المنتخب المصري لكرة القدم الفوز على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل لاشيء ضمن مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.ورغم الفوز واصل المنتخب المصري عروضه المتراجعة للمباراة الثانية على التوالي، كما واصل خافيير أغيري المدير الفني المكسيكي تبديلاته غير الموفقة والتي تسببت في سيطرة المنافس على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر تصعد لدور الـ 16 بعد الفوز على الكونغو بهدفين وكالة خطوة برس.

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