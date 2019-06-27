الطاقة النيابية: المفاوضات مستمرة والاقليم لايحترم القانون ويواصل تهريب النفط

2019/06/27 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص … اكدت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زيتون الدليمي، الخميس، ان المفاوضات جارية مع الاقليم بشأن تسليم واردات النفط المتفق عليها الى بغداد، موضحة ان سلطات الاقليم لاتحترم القانون وتواصل تهريب النفط وقد تصل المفاوضات معهم الى طريق مسدود.وقالت الدليمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المفاوضات مستمرة وجارية بين رئيس الوزراء ولجنة […]

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