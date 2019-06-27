2019/06/27 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء يسعى الى مصالحة جماهيره من بوابة الكهرباء اليوم في الممتاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/27 | 09:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يسعى الى مصالحة جماهيره من بوابة الكهرباء اليوم في الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يسعى الى مصالحة جماهيره من بوابة الكهرباء اليوم في الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).