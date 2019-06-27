اصابة 3 من افراد الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك

2019/06/27 | 09:41

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بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني ، الخميس 27 حزيران 2019، باصابة 3 من افراد الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة ناسفة جنو...





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