مارسيلو: سأقاتل من اجل قميص البرازيل

2019/06/27 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، الغائب عن كوبا أمريكا 2019، بقرار فني، أنه طالما كانت لديه “سرعة وقدمان ورغبة”، سيقاتل دائماً من أجل ارتداء قميص “السيليساو”.وقال لاعب ريال مدريد (31 عاماً): “أعمل كل يوم كي أمثل بلادي، لم يكن ذلك ممكنا هذه المرة، لكنني لم أتوقف عن المحاولة”.وأضاف، أن “الأمر بسيط، لم […]

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