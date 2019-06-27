2019/06/27 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الشرطة النمساوية، امس الأربعاء، بوقوع انفجار عنيف في العاصمة فيينا.وذكرت الشرطة في تقرير، ان “الانفجار حدث نتيجة تسرب غاز في أحد المنازل، حيث تعرض مبنيين على الأقل لأضرار، وانهارت عدة طوابق جزئيا في أحد المبنيين”.وأضافت أنه “أصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة نتيجة الانفجار”.وطوقت الشرطة منطقة الانفجار، حيث تجري القوات تحقيقات للوقوف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار عنيف يهز فيينا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عنيف يهز فيينا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عنيف يهز فيينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).