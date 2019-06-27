رصد أعلى الجسيمات طاقة على الإطلاق في اكتشاف مذهل

2019/06/27 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد فيزيائيون أعلى طاقة مسجلة للجسيمات على الإطلاق، قادمة من “كراب نيبولا” (بقايا مستعر أعظم)، على بعد زهاء 6500 سنة ضوئية عن الأرض.واستخدم الباحثون في Tibet كاشفات هائلة لالتقاط زخات الجسيمات، التي ولدتها أشعة غاما عندما اصطدمت بجسيمات في الغلاف الجوي للأرض.وبفضل الطاقات التي يتراوح مداها بين 100 و450 تريليون إلكترون فولت، أصبحت

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