2019/06/27 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان أن ضابطة كندية هي البريغادير جنرال جيني كارينيان ستتولى، اعتبارا من الخريف المقبل، قيادة بعثة حلف شمال الأطلسي العاملة في العراق، وقوامها 580 عسكريا نحو نصفهم كنديون.وكارينيان التي ستتم ترقيتها قريبا إلى رتبة ميجور جنرال تقود حاليا اللواء الكندي الثاني وقوة مشتركة بين الجيوش في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوامها 580 عسكرياً.. ضابطة كندية تقود بعثة “الناتو” الى العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوامها 580 عسكرياً.. ضابطة كندية تقود بعثة “الناتو” الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).