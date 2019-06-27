2019/06/27 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني مساء امس الاربعاء، بان فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ مواطنين عالقين داخل مصعد بمدينة الطب في بغداد.وقال المصدر ، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ 15 مواطنا كانوا عالقين بمصعد معطل داخل مدينة الطب في بغداد”.واضاف ان “ذلك تم بعد فتح الابواب واخراجهم بسلام”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقاذ مواطنين عالقين داخل مصعد بمدينة الطب وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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