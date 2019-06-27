الاتصالات: تهريب سعات الانترنت عبر كردستان مازال مستمرا

2019/06/27 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الاتصالات، الخميس، أنها تنسيق مع الاجهزة الامنية وهيئة النزاهة لافشال عمليات تهريب سعات الانترنت في البلاد عبر اقليم كردستان، مؤكدا استمرار تهريب سعات الانترنت عبر الاقليم.وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن وزارته “تنسق مع هيئة النزاهة والاجهزة الامنية الخاصة […]

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