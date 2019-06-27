التعليم النيابية تستضيف المعنيين وتحقق في عدم تعيين اصحاب الشهادات العليا

2019/06/27 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت لجنة التعليم العالي النيابية، الخميس، استضافة الجهات المعنية لمعرفة اسباب عدم تطبيق القانون في تعيين اصحاب الشهادات العليا في وزارات ودوائر الدولة، مبينة ان القانون ينص على تعيين 20% من اصحاب الشهادات في وزارة التعليم، في حين وضعت نسبة 15% لاصحاب الشهادات للتعيين في الوزارات الاخرى.وقال عضو اللجنة رياض المسعودي في تصريح […]

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