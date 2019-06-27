اعتقال 7 متهمين بالإرهاب والسرقة وترويج المخدرات في بغداد

2019/06/27 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، اعتقال متهيمن بالإرهاب والسرقة وترويج المخدرات في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "القوات الأمنية فــــي عمليات بغـــداد، تمكنت مــن اعتقال متهم بالإرهاب في منطقة الــــدورة".واضافت، انه "تـــم اعتقال ثلاثة متهمين بالسرقة فــــــــي مناطق، أبو دشير، الحرية، المشت، فيما تم اعتقال ثلاثة متهمين بترويج المخدرات في منطقة الكاظمية".



واشارت الى، انه "تم تسليم جميع المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".انتهى

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