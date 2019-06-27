العرداوي يحذر من استمرار اختلاف الرؤى السياسية بشأن اخراج الاميركان

2019/06/27 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر المحلل السياسي عباس العرداوي، الخميس، من استمرار اختلاف الرؤى السياسية بشأن اخراج القوات الاميركية من العراق، لافتاً الى ان الكثير من الكتل تسعى لاخراجهم في حين تقابلها قوى اخرى تؤيد البقاء على الرغم من رفض رئيس الجمهورية لسياسة اميركا في العراق.وقال العرداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المواقف الايجابية التي انطلق بها […]

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