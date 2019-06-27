الصحة النيابية تكشف عن توجه لتخصيص موازنة لشراء ادوية الامراض السرطانية

2019/06/27 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الخميس، عن توجه لتخصيص ميزانية خاصة ضمن موازنة 2020 لشراء ادوية الامراض السرطانية وتغيير العلاجات الكيميائية بعلاجات اخرى جديدة.وقال عضو اللجنة عبد عون علاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الاشهر الماضية شهدت شحة كبيرة في ادوية الامراض السرطانية، بسبب تأخر عقود متأخرة سابقة، خاصة ان امراض السرطان في […]

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