تعيين ضابطة كندية على رأس بعثة الناتو في العراق

2019/06/27 | 09:50

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بغداد :سومر نيوز

أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، أن ضابطة كندية هي البريغادير جنرال جيني كارينيان ستتولى، اعتبارا...

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