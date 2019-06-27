مقتل طيارين وإصابة 7 أشخاص جراء هبوط اضطراري لطائرة شرقي روسيا

2019/06/27 | 09:50

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بغداد :سومر نيوز

أعلن السكرتير الصحفي لجمهورية بورياتيا، اليكسى فيشيف، الخميس، عن مقتل طيارين وإصابة سبعة أشخاص وإنقاذ ...

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