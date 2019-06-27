2019/06/27 | 09:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مقتل طيارين وإصابة 7 أشخاص جراء هبوط اضطراري لطائرة شرقي روسيا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أعلن السكرتير الصحفي لجمهورية بورياتيا، اليكسى فيشيف، الخميس، عن مقتل طيارين وإصابة سبعة أشخاص وإنقاذ ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل طيارين وإصابة 7 أشخاص جراء هبوط اضطراري لطائرة شرقي روسيا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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