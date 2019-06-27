الاتصالات العراقية تقطع الإنترنت لـ منع الغش في امتحانات البكلوريا

2019/06/27 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كل عام ومنذ سنوات، تقوم الحكومة العراقية عبر وزارة الاتصالات بقطع الإنترنت لـ”منع” الغش في الامتحانات الوزارية (البكلوريا).وأعلن مجلس الوزراء العراقي أمس موافقته على قطع الإنترنيت خلال ساعات تأدية الامتحانات في عموم محافظات العراق، لمنع الطلبة من الغش وتبادل المعلومات إلكترونيا مع من يساعدهم عبر أجهزة التراسل المخفية.ويستمر قطع الإنترنت لأكثر من ساعتين

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