بالصور.. انتشار ليلي لقوات اللواء 31 بالحشد الشعبي في بيجي

2019/06/27 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت قوات اللواء 31 بالحشد الشعبي في قضاء بيجي لتأمين القضاء والمصفى، وشمل الانتشار نصب سيطرات في مداخل ومخارج القضاء وتنفيذ عمليات تفتيش.

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