2019/06/27 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني جوسيب غوارديولا، إنه سيعود إلى نادي برشلونة الذي يعشقه ولكن “ليس رئيساً للنادي”، مؤكداً أنه لا يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لهذا كما أن المناصب الرسمية “مملة للغاية”.وقال غوارديولا، رداً على بعض التصريحات التي أطلقها الرئيس الأسبق للنادي خوان لابورتا: “سأعود إلى برشلونة في هدوء وأمان، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوارديولا: لا أملك المؤهلات لرئاسة برشلونة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوارديولا: لا أملك المؤهلات لرئاسة برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).