2019/06/27 | 09:52

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الاستخبارات تضبط موقعا لتهريب النفط في احد الأنابيب الناقلة بالبصرة

بغداد/...



تمكنت الاستخبارات العسكرية، الخميس، من ضبط موقع معد لتهريب النفط الخام في قضاء ابي الخصيب بمحافظة البصرة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن البصرة الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن استطاعت من ضبط ثقبين معد لتهريب النفط الخام في احد الأنابيب الناقلة الممتد من حقول نهران عمر في قضاء الدير إلى محطة حمدان الواقعة في قضاء أبي الخصيب".

واضافت الوزارة ان "تهريب النفط يتم بواسطة صهاريج حمل كبيرة من الموقع المذكور أعلاه وسنزودكم بالتفصيل لاحقاً عند إكمال نتائج التحقيق".انتهى2

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