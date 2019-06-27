2019/06/27 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إختتم وفد دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية دورة “وارث الانبياء” القرآنية في دولة أوغندا وهي أولى الدورات التأهيلية لإعداد الكوادر القرآنية في القارة الإفريقية بمشاركة ٦٥ طالباً وطالبةً.قال مسؤول مركز التعليم القرآني الاستاذ علي عبود الطائي: “استمرت الدورة لمدة ١٠ ايام بواقع ثلاث فترات تدريسية صباحية ومسائية وليلية، كما تضمنت إقامة دروس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



اختتام أُولى الدورات التأهيلية لإعداد الكوادر القرآنية في أوغندا النعيم نيوز.

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