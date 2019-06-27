فلاح أمين الرهيمي - الزعيم عبد الكريم قاسم والشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري

2019/06/27 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي كان الزعيم عبد الكريم قاسم ملحقاً عسكرياً في السفارة العراقية في لندن / بريطانيا وقد صادف وجود الشاعر الكبير الجواهري في لندن بزيارة لها ...تعرض الشاعر الكبير الجواهري إلى وعكة صحية فذهب إلى السفارة العراقية في لندن ورافقه الزعيم عبد الكريم قاسم لمراجعة أحد الأطباء في لندن وكان ذلك قبل ثورة 14/تموز/ 1958 ...افترق الاثنان وبعد مرور عدة سنوات حدثت ثورة 14/ تموز/ 1958 وكان قائدها الزعيم عبد الكريم ......

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