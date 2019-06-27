الاتصالات تكشف عن مشاريع لاستيعاب أكبر عدد من مستهلكي الانترنت

2019/06/27 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وزارة الاتصالات، الخميس، عن وجود ثلاثة مشاريع لتوسيع البنى التحتية لاستيعاب اكبر عدد من مستهلكي خدمة الانترنت.وقال مدير دائرة التخطيط والمتابعة بالوزارة باسم الاسدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة تعكف على تنفيذ ثلاثة مشاريع اتصالاتية خاصة بتطوير البنى التحتية للنهوض بواقع الاتصالات عبر شبكة الانترنت والمؤمل تنفيذها من قبل شركات […]

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