مخطط امريكي لارباك الوضع السياسي في البصرة

2019/06/27 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

يخطط الامريكان لخلق ارباك سياسي بعد فشلهم باحداث فوضى داخلية من خلال زج عصابات داعش ببعض المناطق المستقرة، اذ قالت لجنة الامن والدفاع النيابية ان مخططا صهيوامريكي لاعادة الاحتجاجات الى محافظة البصرة.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، اليوم الخميس ،ان “هناك مظاهرات واحتجاجات مدفوعة الثمن حيث تسعى بعض الجهات الى اسقاط العملية السياسية وخاصة في محافظة البصرة بعد حرق مقار الحشد الشعبي والمكاتب السياسية”.

واضاف ان “الكثير من الدوافع الاقليمية تقف خلفها مخابرات السعودية وبدعم وتخطيط امريكي وصهيوني في ذات الوقت، من اجل ارباك الوضع واسقاط العملية السياسية عبر ركب موجة التظاهرات وتوجيهها باتجاهات اخرى غير مشروعة”.

واوضح ان “الدستور كفل للجميع حق التظاهر بالحقوق المشروعة، ولكن المخاوف تكمن من ركوب موجة التظاهرات مجدداً بحيث تصبح مسيسة وبعيدة عن الحقوق المشروعة للمواطن”.

وحذر عضو لجنة الامن من “قيادة التظاهرات بتخطيط اقليمي بهدف اعادة البعث المقبور الى السلطة عبر ركب موجة التظاهرات لاسقاط الحكومة وخلق الفوضى في البلاد”.

KKK

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