هيونداي أويل بنك توقع اتفاقا لتوريد النفط مع أرامكو السعودية

2019/06/27 | 09:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، توقع اتفاقا مع أرامكو السعودية مدته 20 عاما لتوريد النفط الخام.

أرامكو السعودية ستورد 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام سنويا.

توقع أيضا اتفاقا لتوريد الخام مع الذراع التجارية لأرامكو السعودية.

ستشتري 100 ألف برميل يوميا من الخام غير السعودي سنويا من أرامكو للتجارة لمدة 20 عاما.

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