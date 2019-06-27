2019/06/27 | 09:57

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التربية تحذر طلبتها من المواقع الوهمية اثناء تأديتهم الامتحانات

حذر المكتب الإعلامي لوزارة التربية، الخميس، الطلبة من المواقع

الوهمية اثناء تأديتهم الامتحانات .

وقال المكتب في بيان "نحذر الطلبة من الانجرار وراء الاخبار الكاذبة

اثناء تأديتهم الامتحانات".

ولفت إلى، "متابعة المواقع الحقيقية للوزارة عبر الروابط الرسمية

والموثقة بعلامة التوثيق لكي يتمكنُ من الوصول الى المعلومات

والتوجيهات الصحيحة لهم".

وأضاف، أن "الوزارة نوهت في وقت سابق ان وزير التربية وكالة قصي

السهيل لا يمتلك اي صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما

دعت الوزارة الى متابعة اخبار ونشاطات معاليه عن طريق المواقع

الرسمية للوزارة

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