بالوثيقة.. عبد المهدي يرسل اسم مرشحة التربية الى مجلس النواب

2019/06/27 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر عبد المهدي، في وثيقة ارسلها الى رئاسة البرلمان، وحصل عليها موقع "الغدير"، إنه" لغرض استكمال الكابينة الحكومية بأسرع وقت فأنه يتقدم باسم المرشحة لوزارة التربية، وهي زاهدة عبد الله محمد العبيدي، راجياً ان تنال ثقة البرلمان".انتهى..م.م

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