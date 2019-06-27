2019/06/27 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضيّف البيت الثقافي في قضاء الهندية التابع الى وزارة الثقافة والسياحة والآثار الأديب والصحفي سلام البناي في أصبوحة قدم عبرها محاضرة عن دور الصحافة وأهميتها للمجتمع بمناسبة ذكرى عيد الصحافة العراقية.وأدار الأصبوحة الشاعر عماد الدعمي وحضرها نخبة من الأدباء والصحفيين والاعلاميين.وأستهل المحاضر الأصبوحة بسرد مختصر عن نشوء الصحافة بوصفها الشكل الأول من أشكال الإعلام ثم تحدث عن الانطلاقة الأولى للصحافة الورقية في العراق وأهم سماتها ومقوماتها.كما تطرق إلى أسباب تراجع الصحافة الورقية امام الصحافة الالكترونية، مثلما تحدث عن أهمية الصحافة وتأثيرها في حياة الناس بوصفها إحدى أكثر المِهن تَأثيراً في المُجتمعات، إذ أوضح "البناي" ان "الصحافة أصبحت عاملا مهما في صناعة وتوجيه الرأي العام وتحريك المشاعر الانسانية ونشر المعارف والثقافات وتطوير المجتمع وتعزيز ثقافة الافراد وبث الاخلاق والافكار المفيدة وفي توعية المجتمع وتعريفه بآخر المستجدات على الاصعدة كافة بحيادية وتسليط الضوء على المشكلات التي تهدد البنية الاجتماعية فضلا عن الاسهام في تطوير مؤسسات الدّولة بمختلف تحرّكاتها".وشهدت الأصبوحة طرح عدة أسئلة على المحاضر وكذلك طرحت آراء وأفكار من قبل الحضور أغنت موضوعة الاصبوحة التي اختتمت بقراءة لعدد من نصوصه الشعرية وتقديم شهادة تقديرية للمحاضر.يذكر أن سلام محمد البناي أديب وصحفي حاصل على البكالوريوس في الصحافة وهو عضو متمرس في نقابة الصحفيين العراقيين، ويعمل صحفيا في شبكة الاعلام العراقي / صحيفة الصباح / صباح كربلاء، ويشغل نائب رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في كربلاء، صدرت له ثمانية كتب أدبية فضلا عن أربعة أخرى مخطوطة منها كتاب عن أساسيات الكتابة الصحفية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الثقافي في قضاء الهندية يستضيف الشاعر والصحافي سلام البناي في محاضرة عن دور الصحافة واهميتها بالمجمتع) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الثقافي في قضاء الهندية يستضيف الشاعر والصحافي سلام البناي في محاضرة عن دور الصحافة واهميتها بالمجمتع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).