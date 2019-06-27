غوارديولا:لا أملك المؤهلات لرئاسة برشلونة

2019/06/27 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني جوسيب غوارديولا، إنه سيعود إلى نادي برشلونة الذي يعشقه ولكن “ليس رئيساً للنادي”، مؤكداً أنه لا يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لهذا كما أن المناصب الرسمية “مملة للغاية”.وقال غوارديولا، رداً على بعض التصريحات التي أطلقها الرئيس الأسبق للنادي خوان لابورتا: “سأعود إلى برشلونة في هدوء وأمان، إن

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