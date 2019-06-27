بالوثيقة … عبد المهدي يرسل اسماء عدد من الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات الى البرلمان

2019/06/27 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اسماء عدد من الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارت الى البرلمان للمصادقة عليها.

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