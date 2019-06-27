2019/06/27 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات، الخميس، أنها تنسيق مع الاجهزة الامنية وهيئة النزاهة لافشال عمليات تهريب سعات الانترنت في البلاد عبر اقليم كردستان، مؤكدا استمرار تهريب سعات الانترنت عبر الاقليم.وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، إن وزارته “تنسق مع هيئة النزاهة والاجهزة الامنية الخاصة لافشال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاتصالات:تهريب سعات الانترنت عبر كردستان مازال مستمرا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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