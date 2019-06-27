بالصور.. الحشد الشعبي ينتشر في بيجي والسبب؟

2019/06/27 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن انتشار قوات اللواء 31 في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين لتأمين والمصفى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات اللواء 31 بالحشد الشعبي انتشرت في قضاء بيجي لتأمين القضاء والمصفى”.وأضاف البيان، أن “الانتشار شمل نصب سيطرات في مداخل ومخارج القضاء وتنفيذ عمليات تفتيش”.انتهى/25

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