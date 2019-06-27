2019/06/27 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تُطل الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة في الأول من شهر يوليو المقبل عبر منصة “نتفليكس” بمسلسلٍ جديد يحمل عنوان “دولار” ويجمعها ببطولته مع الممثل اللبناني عادل كرم.ويُعرَض هذا حصريا عبر المنصة الالكترونية، علماً أنها صوّرت أحداثه في بيروت مع المخرج سامر البرقاوي.علماً أنه من إنتاج شركة “صبّاح إخوان” وفكرة محمود

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمل بوشوشة في مسلسل عبر منصة “نتيفليكس” وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمل بوشوشة في مسلسل عبر منصة “نتيفليكس”) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمل بوشوشة في مسلسل عبر منصة “نتيفليكس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).