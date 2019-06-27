2019/06/27 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، لطيف شيخ عمر ان الاجتماعات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني ستستمر الى التوصل الى المرحلة النهائية من الاتفاقية السياسية ومسألة كركوك.ونقل موقع الاتحاد الوطني الكردستاني عن شيخ عمر قوله , ان الجانبين سيستمران في عقد الاجتماعات لتنفيذ المراحل النهائية من الاتفاقية السياسية “.واضاف: ان الاجتماعات ستبحث مسألة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب طالباني يؤكد تواصل اللقاءات مع حزب بارزاني بهدف التوصل الى المرحلة النهائية من الاتفاقية السياسية ومسألة كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب طالباني يؤكد تواصل اللقاءات مع حزب بارزاني بهدف التوصل الى المرحلة النهائية من الاتفاقية السياسية ومسألة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).