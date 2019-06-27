البنك الدولي يدعو العراق إلى إزالة “القيود” المفروضة على مشغلي الإنترنت

2019/06/27 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البنك الدولي ، اليوم الخميس ، أن بلدان المشرق العربي أمام فرصة لبناء اقتصاد رقمي يحولها لمركز للخدمات التجارية وأنشطة الربط والاتصال المتقدمة.وقال البنك في تقرير له , إن ” المنطقة تحتاج إلى استثمار 4 إلى 5.2 مليار دولار لتمكين 30 في المئة من السكان بالاتصالات بالإنترنت عريض النطاق عالي السرعة من خلال …

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