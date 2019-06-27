الحر في المانيا يذيب الإسفلت ويلوي قضبان القطارات

2019/06/27 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … اتخذت المدن الأوروبية إجراءات استثنائية من أجل مواجهة موجة الحر التاريخية التي تضرب أجزاء واسعة من القارة هذا الأسبوع.وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن مدينة ألمانية قيدت، الخميس، السرعة القصوى للمركبات في طريق سريعة تمر بجوارها.واضافت أن “مدينة كوشن القريبة من الحدود البولندية، التي سجلت 39 […]

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