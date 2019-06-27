امانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية من موقعين شمالي بغداد

2019/06/27 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت امانة بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين شمالي بغداد.

وقال بيان للامانة، تلقته، العهد نيوز، اليوم الخميس، ان "كوادر الامانة والفرقة الخاصة

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