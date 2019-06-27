حزب الله يستبعد حربا أمريكية على إيران

2019/06/27 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم وقوع الحرب الأمريكية على الجمهورية الإسلامية لأسباب من بينها قدرات طهران الدفاعية القوية.

وأضاف، إن "ترامب

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