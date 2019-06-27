العرداوي يحذر من اختلاف الرؤى السياسية بشأن اخراج القوات الامريكية

وأضاف، ان "القوى السياسية ذاهبة باتجاه تشريع قانون اخراج القوات الاجنبية، الا ان هناك قوى سياسية ترفض خروج تلك القوات، مما ينعكس بشكل واضح على اداء الحكومة، على الرغم من رفض رئيس الجمهورية لتواجد تلك القوات".
وأشار الى، ان "اميركا ملزمة باتفاقيات واجبة التنفيذ مع العراق، لكنها تمارس ضغطها من خلال منع التعاقد مع شركات الطاقة والمؤسسات الاستثمارية العاملة في العراق، وبالتالي تفرض عقوبات بصورة غير مباشرة على العراق".
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