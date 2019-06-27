العرداوي يحذر من اختلاف الرؤى السياسية بشأن اخراج القوات الامريكية

2019/06/27 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المحلل السياسي عباس العرداوي، اليوم الخميس، من استمرار اختلاف الرؤى السياسية بشأن اخراج القوات الاميركية من العراق، مبينا ان الكثير من الكتل تسعى لإخراجهم في حين تقابلها قوى اخرى تؤيد البقاء على الرغم من رفض رئيس الجمهورية لسياسة اميركا في العراق.وقال العرداوي في تصريح، ان "المواقف الايجابية التي انطلق بها رئيس الجمهورية برهم صالح برفضه صفقة القرن واستخدام اراضي العراق لاستهداف الجمهورية الاسلامية اصبحت واضحة لدى جميع الدول، مما يتطلب توحيد الرؤى السياسية بهذا الاتجاه".

وأضاف، ان "القوى السياسية ذاهبة باتجاه تشريع قانون اخراج القوات الاجنبية، الا ان هناك قوى سياسية ترفض خروج تلك القوات، مما ينعكس بشكل واضح على اداء الحكومة، على الرغم من رفض رئيس الجمهورية لتواجد تلك القوات".

وأشار الى، ان "اميركا ملزمة باتفاقيات واجبة التنفيذ مع العراق، لكنها تمارس ضغطها من خلال منع التعاقد مع شركات الطاقة والمؤسسات الاستثمارية العاملة في العراق، وبالتالي تفرض عقوبات بصورة غير مباشرة على العراق".



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