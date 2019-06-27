امانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية من موقعين شمال العاصمة

2019/06/27 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن رفع الكتل الكونكريتية من موقعين شمال العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “وبجهد مشترك ضم الفرقة الخاصة في مكتب رئيس الوزراء ومكتب امين بغداد تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين/فرع براثا ضمن منطقة الكاظمية”.وأضاف البيان أن “الموقع الاخر تمثل برفع الكتل الكونكريتية […]

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