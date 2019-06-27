في حوار “مع النور” رئيس جامعة الموصل: خسرنا 70% من بناها التحتية وتنوع انتماءات الطلبة مصدر قوة لها

2019/06/27 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى/ حوارأكد رئيس جامعة الموصل أ.د.قصي كمال الدين الاحمدي أن الأضرار للبنى التحتية والفوقية للجامعة بلغت بنسبة 70%، مشيرا إلى أنه هناك تعاون مع صندوق الإعمار والمنظمات الدولية لاعادة إعمار وهناك مشاريع قائمة حالياً.

وتابع خلال حوار مع “النور نيوز” ان “المكتبة المركزية خسرت ما يقارب المليون كتاب” مضيفا أن “موضوع عدد المحالين للتقاعد من الاستاذة الاكفاء ولا يتم تعويضهم بالتعيين يشكل خطورة على الجامعة، مؤكداً ان تنوع انتماءات الطلبة داخل الجامعة يشكل مصدر قوة لها”.

النور نيوز: ماهو وضع الجامعة بعد داعش ماذا خسرت جامعة الموصل خلال المعركة؟

رئيس الجامعة: جامعة الموصل ثاني أكبر جامعة في العراق تضم 84 ألف طالب و10 آلاف من التدريسيين والموظفين والعقود تعرضت الجامعة خلال سيطرة عصابات داعش الارهابية الى كم هائل من الاضرار، وهي الجزء الاكبر الذي تعرض للأذى في الموصل بعد المدينة القديمة، بلغت نسبة الاضرار للبنى التحتية والفوقية بنسبة 70%.

بعد تحرير الجامعة وضعت خطة للاعمار واعتمدت على المنظمات المانحة UNDP وصندوق الاعمار، أنجزت UNDP 27 مشروع وهناك 17 قيد الانجاز، صندوق لإعمار أنجز أربع مشاريع وهناك مشاريع طور الإنجاز، لدينا خطة قدمنا من خلالها عدد من المشاريع لهاتين الجهتين لتمويلها لهذا العام.

أطلقنا هذا العام الخطة الاستثمارية وهي التي تسمح لنا انطلاق إكمال مجموعة من المباني التي توقفت بسبب احتلال داعش وكانت نسب الانجاز مرتفعة ولدينا عدد من المباني سيتم الاعلان عنها او احالتها مرة ثانية لغرض الانجاز، اعتقد خلال سنة سنعبر الأزمة التي تمر بها الجامعة، وترجع الجامعة إلى المستوى التي كانت قبل احداث داعش.

النور نيوز: أكبر خسارة في الجامعة هي المكتبة المركزية، ممكن تعطينا حجم الاضرار الذي تعرضت له المكتبة؟

رئيس الجامعة: المكتبة المركزية لها خصوصية ليس كونها مكتبة لكنها اصبحت شعار الدمار الذي لحق بجامعة الموصل بسبب سيطرة عصابات داعش، اي موقع غربي او جنبي وتدخل وتكتب دمار جامعة الموصل سوف ترى صورة المكتبة المركزية التي تعرضت الى الحرق والدمار كان يوجد في المكتبة المركزية بحدود مليون كتاب، وساهم بشكل كبير بالدمار الذي حل بالمكتبة لان داعش حرق الكتب وادت الى كم رهيب من درجة الحرارة المرتفعة التي أدت بشكل هائل الى الاضرار بالبنية الانشائية والمعمارية للمكتبة، وقبل شهر أحلنا المكتبة المركزية الى UNDP، وباشروا بها ونتوقع خلال فترة إعادة المكتب المركزية كبناية إلى وضعها الأصلي.

الكتب لدينا عدد كبير من الجهات التي تتبرع بالكتب من داخل العراق وخارجه وحتى افراد، هناك ارتباط عاطفي ما بين المكتبة المركزية، وما بين الناس والمنظمات العديد من المنظمات والجهات المانحة والدول يأتون لتقديم الكتب للتبرع للمكتبة المركزية ولدينا أعداد كبيرة من الكتب في مخازن متعددة في الجامعة أن شاء الله تعاد الكتب إلى المكتبة بعد اعمارها، وهناك خطة واضحة لإعمار المكتبة المركزية.

النور نيوز: تعتبر المختبرات عصب الحياة للأقسامالعلمية، ما هي الأضرار التي تعرضت لها هذه المختبرات؟

رئيس الجامعة: تعرضت المختبرات بشكل الى النهب او الحرق للأجهزة المختبرية، ومن حسن حظ جامعة الموصل لدينا 120 قسم، كثير من الأقسام لديها مواد في الصف الأول، مثل قسم لديه منهج الكيمياء وهو ليس تخصص كيمياء، هذا القسم قبل سنوات انشئ مختبر للكيمياء بالنتيجة بعد الدمار الذي حل لدينا عدد من المختبرات التي بقت موجودة بالجامعة تمكنا من تعويمها للجامعة ولكل الطلبة، أي تبقى المختبرات مرتبطة اداريا بالكلية او القسم لكن بإمكان طلبة الجامعة استعمالها وبهذه الطريقة تمكنا من اجتياز الازمة، ولدينا الآن عدد كبير من المشاريع التأهيل للمختبرات قسم من المختبرات عوضنا اثاثها، قبل أسبوع افتتحنا ثلاث مختبرات كبيرة في كلية الهندسة والعلوم والبيئة، ولدينا مشاريع اخرى للتأثيث اضافة الى مشاريع تزويد الاجهزة المختبرية التي قدمت للجهات المانحة.

النور نيوز: تضم الجامعة عدد من المتاحف وتعرضت ايضا للخراب ما هي المتاحف التي تضمها الجامعة و تعرضت للخراب

رئيس الجامعة: كانت الجامعة تضم عدد من المتاحف منها متحف لتاريخ الطبيعي ومتحف الموصل ومعظم المتاحف تعرضت الى دمار كامل، تمكنا من اعادة جزء من متحف التاريخ الطبيعي واعادة تحنيط واحواض الاسماك اعدنا صيانتها وكذلك الديناصور تم اعادة صيانته، ومتحف تاريخ الموصل تابع لمركز دراسات الموصل متحف ضخم جدا، تم تدمير كل الموجودات من قبل عصابات داعش، ولازلنا في مرحلة إعادة إعمار المتحف ثم موجوداته.

النور نيوز: هل لدى الجامعة مبادرات فنية وعلمية لربط الطالب والجامعة بالمجتمع؟

رئيس الجامعة: اول ما استلمت رئاسة الجامعة رفعت شعار شباب اليوم قادة المستقبل، وحتى لا تبقى شعارات انتهجت الجامعة سياسة الانفتاح الكامل مع المجتمع، الجامعة لا تعمل فقط لاجل التعليم بل يجب أن تأخذ دورها الحقيقي في المجتمع بالشكل الذي يفيد المدينة والمجتمع، والجامعة تضم تخصصات علمية طبية قانونية سياسية، ويجب أن تكون هذه التخصصات مفيدة لهذه المدينة وتنشر ثقافة الحلول الصحية، ولهذا السبب أصبح لنا عشرات النشاطات يوميا لاجل حل مشاكل موجودة في المجتمع ، أما من خلال ندوات أو مؤتمرات او ورش عمل او استشارات تقدم للجهات ذات العلاقة او حتى معارض خيرية يعود ريع المنتج للعوائل المتعففة.



هذا فيما يخص الموظفين والتدريسيين.

في جامعة الموصل ثقل آخر 48 ألف طالب شاب موجودين فيهم خير، لو أعطيناهم الفرصة الملائمة سيبدعون وانا مؤمن بقدرات هؤلاء الشباب وبديت اشجعهم وبدأت اتفاجئ بإمكانياتهم، الان المعارض الفنية التي أقيمت في جامعة الموصل عرضت في صالات عرض راقية في اربيل حضرها قناصلة لدول اجنبية، وكذلك أقمنا نشاط لمجموعة الفنون الابداعية ضم 32 من ابواب الابداع للطلبة.

النور نيوز: هل جامعة الموصل بحاجة الى اختصاصات معينة لسد شواغر التدريس ؟

رئيس الجامعة: جامعة الموصل جامعة عريقة وقديمة وبيها الالف من التخصصات، صعب تتكلم عن تخصص غير موجود في جامعة الموصل، لكنها ليست جامعة فتية، هناك عدد كبير موجودين باعمار قريبة من التقاعد، ويجب على الجامعة تعوض الشخص الذي أحيل للتقاعد، خصوصا انهم يحملون شهادات من خارج العراق هذه التخصصات والموظفين الكفوئين عندما يحالون على التقاعد، وحاليا بسبب الظرف الذي يمر به البلد من الصعوبة تعويضهم وهذا يشكل خطر على الجامعة لأنه لدينا أعداد كبيرة جدا أعمارها قريبة من التقاعد، لأنه لا توجد درجات للتعيين.

النور نيوز: ماذا عن درجات حركة الملاك نتيجة التقاعد لماذا لا يتم تعويضهم؟

رئيس الجامعة: إلى حد الآن من يحال للتقاعد يتم سحب الدرجة الوظيفية، حسب القرار الذي يشمل كل العراق بسبب الوضع الاقتصادي، حاليا وزارة التعليم العالي بعد استلام الوزير عبدالوهاب السهيل اقترح اعادة الدرجات الوظيفية نتيجة حركة الملاك الى الجامعات، حتى الذي يطلع للتقاعد يمكن ان يعوض، مثل هذا الموضوع ممكن يكون بعد فترة زمنية مقلق لجامعة الموصل.

النور نيوز: ماهي الخطة للتوسع في الجامعة سواء بالتخصصات والأقسام العلمية الجديدة او استحداث الدراسات العليا؟

رئيس الجامعة: جامعة الموصل على مدى الفترة الماضية كانت تتوسع في الاتجاهين الأفقي والعمودي، الاتجاه العمودي ويقصد به فتح دراسات عليا للتخصصات، والتوسع الأفقي فتح أقسام وكليات جديدة، وهذا العام فتحنا كلية العلوم السياحية، والجامعة ديناميكيا فيها فتح اقسام جديدة دائما، حسب الحاجة والدراسة الموجودة حسب وضع السوق.

النور نيوز: هناك تنوع كبير الانتماءات الطلبة داخل الجامعة كيف تنظرون لهذا التنوع، هل تواجهون صعوبة للحفاظ على هذا التنوع خصوصا بعد الظروف التي مرت بها الموصل؟ هل يؤثر هذا على الحياة داخل الجامعة؟

رئيس الجامعة: أول تصريح لي بعد استلام لمنصب صرح أن جامعة الموصل لكل العراقيين، لا وجود في جامعة الموصل لاوجود تفريق بين طائفة وطائفية وقومية وقومية وديني وين، جامعة الموصل تفرق عن الجامعات الموجودة فيها جميع اطياف الشعب العراقي يشيعون ويشعرون بالراحة والامان داخل الجامعة، ولهذا بدأت تظهر من خلال فعالياتهم ونشاطاتهم.

وهذا النموذج داخل الجامعة نريد تصديره للمجتمع أن التعدد هو مصدر قوة، والتعدد الموجود هو الذي يخلق التميز والتقدم، وليس وجود النوع الواحد، لهذا احد مصادر قوتنا داخل جامعة الموصل التعدد الموجود والانسجام.

النور نيوز: ما هو عدد الطلبة من المحافظات الأخرى الذين يدرسون في جامعة الموصل؟

رئيس الجامعة: لدينا 5330 طالب من محافظات أخرى، ونسعى لأن يكون العدد عشرة آلاف.

النور نيوز: ماذا عن الاقسام الداخلية للطالبات، ما هو وضعها؟ ربما الطالب يمكن أن يكيف وضعه والسكن في شقة او مع صديق لكن وضع الطالبات يختلف؟

رئيس الجامعة: معظم الاقسام الداخلية تضررت حالها حال ابنية الجامعة، الاقسام الداخلية للبنات تم إعادة إعمارها، وحالي هي من افضل الاقسام الداخلية على مستوى العراق داخل الحرم الجامعة وضمن مجمع ممتاز وفيها جميع الاحتياجات والنشاطات وحتى مراكز النشاطات الرياضية.



بالنسبة للشباب فأن الاقسام الداخلية معرضة للدمار.

ونسعى لان تكون الاقسام الداخلية في جامعة الموصل خلال السنة القادمة تكون بمواصفات فندق، حتى رفضنا إلا ان يكون التكييف سبلت وليس مبردة هواء.

الآن مشكلة حاليا في الاقسام ان العدد اكثر من الاستيعاب نحاول أن نوسع الاقسام الداخلية، لدينا اقسام معرضة للضرر بشكل كبير في الساحل الايمن، وأرسلنا كشوف اعادة اعمارها لأكثر من جهة، ونتوقع أن يبدأ اعادة اعمارها خلال عام 2019، وإذا ما تم اعمارها في الساحل الايمن تستوعب 4500 طالب، نتوقع السيطرة بشكل كامل على هذا الموضوع، ونزيد من استيعاب الجامعة لطلبة المحافظات.

وهذا ما نطمح له أن ياتي طالب البصرة والسماوة للدراسة في الجامعة وأن يكون ولاؤه للجامعة ولهذه المدينة، لدينا اليوم 5300 رسول ، سيعودون الى مناطقهم بعد عام وعامين ونأمل أن يحمل اجمل الصور وتكون حياتهم الدراسية ويحملون ذكريات جميلة عن الموصل وجامعته.

النور نيوز: ماذا عن مبنى رئاسة جامعة الموصل الذي تعرض للدمار، حيث تتخذون اليوم مقر بديل في بناية اخرى؟

رئيس الجامعة: مقر رئاسة الجامعة يعد حاليا أكثر مقر متواضع في جامعة الموصل، أعتقد الآن الأولوية للأشياء التي تمس حياة الطلبة، المكتب اذا كان جيد او غير جيد، المسالة كمالية، المهم أن يكون للطلاب مكان ومختبر وشارع يخدمهم.

النور نيوز: هل هناك انجاز حققته جامعة الموصل خلال هذا الموسم الدراسي على مستوى العراق وتصنيف الجامعات العالمية؟

رئيس الجامعة: الجامعة لديها الالف من البحوث التي تنشر في مستوعبات عالمية، وتقدمت الجامعة تقدمت عدة خطوات في سبيل الحصول على تصنيفات دولية، وأعددنا خطة شاملة للدخول في اصعب تصنيف للجامعات في العالم وهو تصنيف شنغاهاي، والذي تسعى وزارة التعليم العالي لان تدخل جامعة او جامعتين عراقيتين لهذا التصنيف نتمنى ان نكون إحدى هاتين الجامعتين، لكننا تأخرنا بسبب الأحداث التي مرت بالمدينة وبسبب المواقع البديلة للجامعة وعدم وجود الإمكانيات في الجامعة، وتأخرنا بحدود أربع سنوات عن الجامعات الأخرى، وحاليا نتحرك بشكل سريع لتقليل الهوى ونسبقهم ان شاء الله.

النور نيوز: هل هناك تعاون مع جامعات أخرى كالجامعات العالمية بخصوص البعثات؟

رئيس الجامعة: جميع جامعات العالم بما فيها جامعة هارفادر تستقبل طلبة جامعة الموصل، لدينا الان طلبة يدرسون في جامعة هارفارد واكسفورد، ولدينا مئات الطلاب يدرسون في جامعات امريكا واسترالي والسويد وروسيا ولا توجد لدينا اي اشكالية مع اي جامعة او خريج جامعة الموصل.

النور نيوز: ماذا عن الشراكات مع الجامعات العالمية؟

رئيس الجامعة: لدينا شراكات مع جامعات عديدة منها تركية والمانية ونعمل عليها بشكل حثيث، يبقى لدينا عقبة ،الجامعات لا تزال لا تريد الوصول للموصل، هناك فكرة ان هذه المنطقة لا تزال خطرة وهذا يضع الكثير من الاساتذة الذين ياتون من جامعات اخرى نلتقيهم في مناطق اخرى مثل دهوك واربيل ، ولا يزورون جامعة الموصل، وهذا الموضوع يرتبط بالوضع العام بشكل اولا واخيرا في المدينة والوضع الخدمي وتوفر الفنادق، لكن لو رفعنا هذا الجانب فنجن لدينا شراكات واتفاقيات تعاون مع الكثير من الجامعات الأجنبية.

النور نيوز: كان هناك تقليد في جامعة الموصل في نهاية كل عام دراسي إقامة حفلة لتخرج الطلبة، لكن توقف منذ 15 عام، هل هناك إمكانية إعادة إحياء هذا الطقس من جديد.

رئيس الجامعة: طرح علي هذا الموضوع أكثر من مرة ولدينا خطة لاعادته كونه أصبح مطلب جماهيري، اذا قدرنا من تحقيقه سيكون لدينا الفخر بإعادة أحد التقاليد الجميلة في جامعة الموصل، بأن يجتمع الطلبة في ملعب الجامعة وبتواجد المسؤولين واستعراض الطلبة، يبدو ان ان المطلب بات مطلب ليس لطلبة الجامعة بل لابناء المدينة.

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