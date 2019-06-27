بالوثيقة.. عبد المهدي يرسل وجبة اولى من المرشحين لشغل الدرجات الخاصة إلى البرلمان

2019/06/27 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأرسل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أسماء مرشحين لمناصب من الدرجات الخاصة، من بينها محافظ البنك المركزي الى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

وذكرت الوثيقة التي حصل “النور نيوز” عليها ان “عبد المهدي وجه وجبة من هؤلاء المرشحين الى البرلمان والتي تضمنت ترشيح علي عبد الامير علاوي لمنصب محافظ البنك المركزي، صلاح نوري خلف لمنصب رئيس ديوان الرقابة المالية، ومحمد عبد المهدي محمد تقي الحكيم لمنصب مستشار رئيس الوزراء”.

وتابعت الوثيقة ترشيح “فياض حسن نعمة لمنصب وكيل وزارة النفط، وحامد يونس صالح الزوبعي لمنصب وكيل وزارة النفط، وعادل كريم كاك احمد لمنصب وكيل وزارة الصناعة”.

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