نتائج جيدة لمعاقي تنس الطاولة في مستهل مشاركتهم ببطولة الاسكندرية

2019/06/27 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق لاعبو منتخبنا الوطني بتنس الطاولة لمتحدي الاعاقة نتائج جيدة في اول يوم من منافسات بطولة الإسكندرية للعبة والتي افتتحت يوم امس الاربعاء في صالة النادى الأولمبى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

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