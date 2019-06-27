رفع الحواجز الكونكريتية عن موقعين شمالي بغداد

2019/06/27 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد ،اليوم الخميس، رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين شمال بغداد.

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