2019/06/27 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، طلباً نيابياً الى رئاسة البرلمان، لمعاقبة النائب كاظم الصيادي واحالته للقضاء، بعد اشارته لامتلاك أعضاء البرلمان حصصاً بالدرجات الخاصة.

وقال النواب في الطلب المقدم الى رئيس البرلمان، إنه "إشارة الى التصريحات الإعلامية التي قام بها النائب كاظم الصيادي، حيث ادعى ان كل نائب في مجلس النواب لديه حصة من الدرجات الخاصة ومسعرة بارقام محدودة تقدر بملايين الدولارات، لذا نطلب تطبيق بنود السلوك النيابي بحقه كون هذه الادعاءات باطلة وتشوه سمعة المؤسسة التشريعية، واعضائها".

وطالب النواب، بـ"إحالة الصيادي الى الادعاء العام او أي جهة قضائية مختصة لغرض اثبات عدم صحة ادعاءاته وتبرئة أعضاء مجلس النواب من هذه الافتراءات" حسب وصفهم.

بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني ، الخميس 27 حزيران 2019، باصابة 3 من افراد الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك.

واوضح المصدر " ان عبوة ناسفة انفجرت في ناحية الرشاد جنوبي كركوك مستهدفة منتسبي الفوج 20 اللواء 20 &nbs

بغداد اليوم-بغداد

أوضح رئيس مجلس محافظة ذي قار، رحيم الخاقاني، الأربعاء، 26 حزيران، 2019، تفاصيل جلسة استجواب، محافظ ذي قار يحيى الناصري، الثالثة، فيما أكد البت باقالته.

وقال الخاقاني في حديث لوسائل الاعلام من بينها (بغداد اليوم)، إن "هذه

بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر مطلع، الاثنين (24 حزيران 2019)، بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيرسل اسماً بديلاً لمرشحة وزارة التربية خلال الجلسة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيرسل اسماً بديلاً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة: طلب نيابي باحالة الصيادي للقضاء بعد اشارته لامتلاك النواب حصصاً بالدرجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة: طلب نيابي باحالة الصيادي للقضاء بعد اشارته لامتلاك النواب حصصاً بالدرجات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).