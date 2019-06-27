بعد انسحاب الحكيم؛ ما الذي يهدد تحالف الإصلاح والإعمار؟

2019/06/27 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت الهيئة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار في العاصمة العراقية بغداد، وفدا للقاء زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم لإقناعه بالبقاء رئيسا لل...

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