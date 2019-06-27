2019/06/27 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد وكالة الأنباء السورية سانا بعد سماع صوت انفجار بإصابة امرأة وابنها بجروح نتيجة تفجير إرهابي بعبوة ناسفة بسيارة على أوتستراد المزة بدمشق.وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ سانا بوقوع تفجير إرهابي بعبوة ناسفة بسيارة على أوتستراد المزة في دمشق صباح اليوم ما تسبب بإصابة امرأة وابنها بجروح تم إسعافهما إلى المشفى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور : تفجير إرهابي بعبوة ناسفة على أوتستراد المزة بدمشق النعيم نيوز.

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