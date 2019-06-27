الإعلان عن إنجاز 650 مراجعة من المعاملات التقاعدية لذوي الشهداء

2019/06/27 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة ضحايا الارهاب في مؤسسة الشهداء، الأربعاء، عن انجاز 650 وصل مراجعة لدائرة التقاعد لإكمال الهويات التقاعدية للمشمولين بالقانون رقم 57 لسنة 2015.وقال مدير دائرة ضحايا الارهاب في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مكتب تنسیق التقاعد في دائرة شهداء ضحایا الإرهاب في مؤسسة […]

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