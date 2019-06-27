2019/06/27 | 10:21

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عمليات بغداد تلقي القبض على متهمين بالسرقة وترويج المخدرات

كلمة - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، عن اعتقال متهمين بالإرهاب،

والسرقة، وترويج المخدرات.

وذكرت القيادة في بيان ان "القوات الأمنية فــــي قيادة عمليات

بغـــداد تمكنت مــن اعتقال متهم بالإرهاب في منطقة الــــدورة،

فـــــي حين تـــم اعتقال ثلاثة متهمين بالسرقة فــــــــي مناطق

(أبو دشير، الحرية، المشتل)".

واضافت القيادة بحسب البيان ان "القوات الامنية اعتقال ايضاً ثلاثة

متهمين بترويج المخدرات في منطقة الكاظمية.

واشارت الى انه تم تسليم جميع المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا

جزائهم.

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